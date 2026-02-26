Еще 4 интерактивных сервиса для экспортеров запустили в Подмосковье в 2025 году

Российский экспортный центр в 2025 году представил для подмосковных компаний четыре новых интерактивных сервиса. Они появились на цифровой платформе «Мой экспорт».

Инструменты помогают бизнесу анализировать рынки, находить перспективные направления, а также правильно оформлять документы для поставок за рубеж.

Сервис «Экспортные ниши» позволяет определить наиболее интересные рынки для российских товаров на ближайшие несколько лет. Система на основе математического моделирования оценивает возможные объемы поставок, степень конкуренции, а также перспективы роста экспорта несырьевой продукции.

Инструмент «Отчет. Внешняя торговля стран мира» предлагает подробную аналитику по импорту и экспорту разных стран мира. Он содержит сведения о торговых партнерах, категориях товаров и различных показателях. Пользователи также могут настраивать собственные параметры, чтобы было проще принимать решения.

Сервис «Номенклатуры и классификаторы» имеет библиотеку справочников по внешнеэкономической деятельности. Это позволяет определять коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, учитывая процессы таможенного оформления.

«Экспортный ассистент» помогает создать персонализированный набор инструментов поддержки, учитывая уровень развития компании и ее особенности.

Кроме того, Российский экспортный центр запустил «Школу кросс-культурной трансформации». В рамках онлайн-семинаров слушатели узнают о нюансах работы в разных странах. Также организация открыла программу развития розничных магазинов под брендом «Сделано в России».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что услуги доступны на платформе «Мой экспорт». Их предоставляют по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».