Еще 4 индустриальных парка площадью более 200 гектаров появятся в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров встретился с резидентами индустриальных парков «Лунн», «Демидов», «Милованов» и «Соболиха» . Еще четыре крупных объекта площадью более 200 гектаров построят в округе.

Глава Сергей Юров и представители индустриальных парков обсудили расширение территории, а также поддержку малого и среднего предпринимательства.

«Одно из ключевых направлений развития нашего города — это создание новых рабочих мест. На текущий момент уже реализованы четыре индустриальных парка, которые сейчас полностью заполнены резидентами. Порядка 80% уже построились и ведут экономическую деятельность, другие находятся в стадии строительства. Параллельно с этим мы подготовили целый ряд площадок для следующих индустриальных парков. Это большие территории — более 200 гектаров», — сказал глава округа Сергей Юров.

В ближайшие три года в Балашихе появятся еще четыре индустриальных парка: «Лиханов», производственно-логистические парки «Милованов. Балашиха-2», «Третьяков. Балашиха» и«Кноп. Фенино».

Администрация округа, группа компаний «Астерра» и инвесторы приняли решение развивать территорию еще семь лет назад. С того момента появились уже четыре предприятия. Создано более 2000 новых рабочих мест.

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