Еще 4 гидротехнических сооружения капитально отремонтируют в Балашихе

Подготовка к паводковому периоду началась в городском округе Балашиха. В этом году работы стартовали раньше, 18 марта, из-за теплой погоды.

В Балашихе расположены 26 гидротехнических сооружений, все они прошли обследование специалистами Ростехнадзора, МЧС, Минэкологии и администрации. Некоторые из этих сооружений требуют капитального ремонта, и в этом году необходимо начать работы.

В частности, планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт четырех плотин: на реке Пехорка на проспекте Ленина, в селе Новый Милет, на Алексеевском пруду и у Саввинского роддома. Кроме того, в январе 2025 года было объявлено о выделении порядка 9,5 миллиона рублей на капитальный ремонт плотины Серебряного пруда в микрорайоне Салтыковка.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей Балашихи в период весенних паводков и предотвращение возможных подтоплений.