Еще 4 единицы тяжелой медтехники установили в больницах Подмосковья

В Московской области медицинские учреждения регулярно пополняют современным оборудованием. Сегодня в регионе установили еще четыре единицы тяжелой техники.

Новые аппараты для компьютерной томографии появились в Московской областном противотуберкулезном диспансере и Щелковской больнице, ангиограф установили Воскресенской больнице, а аппарат для рентгенов – в Раменской больнице.

«Благодаря новой медтехнике, специалисты могут проводить более точную диагностику, а медицинская помощь для пациентов станет доступнее. Всего на закупку тяжелого оборудования было направлено более 330,7 миллиона рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Технику приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».