Еще 4 дворовые территории благоустроят в Чехове в 2025 году

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с управлением благоустройства администрации округа проинспектировал благоустройство дворов в Чехове. В муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году вошли четыре территории на улицах Чехова, Дружбы, Мира и в деревне Манушкино.

Замминистра Всеволод Волосевич отметил высокую степень готовности объектов по программам благоустройства, поскольку рабочие завершили ямочный ремонт общей площадью около четырех тысяч квадратных метров, обустроили шесть пешеходных коммуникаций. Работы закончат к середине августа.

Во дворах на улицах Дружбы и Мира выполнена подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия, завершена установка бортового камня, проложены пешеходные тротуары.

«По всей Московской области в 2025 году в комплексное благоустройство входит 568 дворовых территорий, уже завершено 57% работ. Планируется отремонтировать 558 пешеходных коммуникаций, около 80% уже сделано. На 92% выполнен ямочный ремонт из запланированных 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.