Еще 4 дворовые территории благоустроят в Можайске в 2026 году

В округе продолжаются работы по благоустройству дворов. Сейчас новые тротуары и парковки обустраивают на улице 20 Января у дома № 26, а также на еще двух адресах.

На улице 20 Января подрядчики уже спланировали территорию, убрали старый асфальт и установили бордюры. Новые тротуары кладут по технологии, обеспечивающей долговечность: песок, ткань, щебень, битум и асфальт.

Вскоре специалисты приступят к укладке асфальта на внутриквартальном проезде — общая площадь покрытия составит более 3,2 тысячи квадратных метров. После завершения работ во дворе появятся дополнительные парковки, новые лавочки, урны и кустарники.

Параллельно благоустройство идет на улице 20 Января у дома № 4 и на улице Дмитрия Пожарского у дома № 4А.

Также в этом году в округе по программе «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок дворовые территории на улицах Красноармейской (дом № 1), Фрунзе (дом № 8), Московской (дома № 19 и 21) и Желябова (дом № 14). На каждом объекте запланированы ремонт проездов, устройство парковочных зон, замена малых архитектурных форм и озеленение. Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».