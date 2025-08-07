Еще 4 двора привели в порядок в Чехове

Чтобы улучшить качество жизни жителей, в округе на постоянной основе проходит мониторинг общественных и придомовых территорий. На этот раз проверили двор на улице Чехова.

Накануне к заместителю руководителя муниципалитета Вадиму Шевыреву обратились жители с просьбой устранить крупногабаритный мусор и затопление подвального помещения. Управляющая компания «Чеховское благоустройство» тут же взялась за работу. «Вчера в ходе обхода территории по ул. Чехова, д. 29, 31, 33, 35 требовалось убрать скопление строительного мусора на контейнерной площадке. Задача по устранению данного нарушения была поставлена МБУ „Чеховское благоустройство“, которая была выполнена в кратчайшие сроки», — поделился заместитель главы округа Вадим Шевырев. Кроме того, рабочие закрасили граффити на информационном щите и скамейке.