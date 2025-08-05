Еще 4 двора благоустроили в Балашихе

В городском округе Балашиха реализуют программу «Формирование современной комфортной городской среды». Специалисты уже облагородили четыре из 14 запланированных дворовых территорий.

Работы по благоустройству провели в нескольких ключевых локациях по следующим адресам: Саввинское шоссе, дом № 4 корпус 2, улица Юбилейная, дома № 7, № 7а, № 9, улица Пионерская, дом № 12б, в микрорайоне Железнодорожный. Кроме того, обновления коснулись территории вблизи дома № 7/1 на проспекте Ленина, дома № 7а на Советской улице и дома № 8 по улице Майкла Лунна.

Там отремонтировали проезды и тротуары, построили новые пешеходные дорожки, сделали дополнительные парковочные места, установили лавочки и урны. Кроме того, рабочие озеленили газон и на двух территориях высадили кустарники.

Отметим, что программу «Формирование современной комфортной городской среды» проводят для создания безопасных и удобных для жизни горожан территорий в Балашихе. Ее продолжат реализовывать и в других районах округа.