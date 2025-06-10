Еще 4 дороги к участкам многодетных построят в Пушкинском округе

Программу по обустройству подъездных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям, продолжают реализовывать в Пушкино. В этом году работы проведут в нескольких населенных пунктах.

Дорогу уже начали строить в Путилове. Специалисты занимаются планировкой грунта. Спецтехника расчищает участок.

Общая протяженность составит около двух километров. Завершить работы планируют до конца июля.

«В прошлом году мы сделали три больших массива, общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. В этом году мы темпы стараемся не снижать, приближаемся к 30 тысячам, если быть точнее — это 28 тысяч квадратов. Порядка шести километров протяженность дороги, задействовано будет четыре массива», — прокомментировал заместитель главы Пушкинского городского округа Максим Прибытков.

Отметим, что в 2025 году подобные работы проведут также на Дружной улице в селе Тарасовское, на улицах Есенина и Агнии Барто в поселке Ашукино, а также в деревне Веригино в Сергиево-Посадском городском округе.