Еще 4 дома построят в жилом квартале «Новое Пушкино»

В Пушкинском городском округе продолжают создание жилого квартала «Новое Пушкино». Строители возведут еще четыре дома, которые войдут в состав комплекса.
Корпуса высотой 12-16 этажей рассчитаны на 1384 квартиры. В каждом здании для жителей будут предусмотрены кладовые и колясочные.
«Новое Пушкино» состоит из 44 корпусов, 26 из которых построены. Квартал обладает своей инфраструктурой «пятиминутного города»: школы, детские сады и прогулочные бульвары», — рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.
В ведомстве также отметили, что к кварталу удобно подъезжать со стороны Ярославского шоссе.
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