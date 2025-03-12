Еще 4 дома построят в жилом квартале «Новое Пушкино»

В Пушкинском городском округе продолжают создание жилого квартала «Новое Пушкино». Строители возведут еще четыре дома, которые войдут в состав комплекса.

Корпуса высотой 12-16 этажей рассчитаны на 1384 квартиры. В каждом здании для жителей будут предусмотрены кладовые и колясочные.

«Новое Пушкино» состоит из 44 корпусов, 26 из которых построены. Квартал обладает своей инфраструктурой «пятиминутного города»: школы, детские сады и прогулочные бульвары», — рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

В ведомстве также отметили, что к кварталу удобно подъезжать со стороны Ярославского шоссе.