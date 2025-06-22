Еще 4 детские площадки обновят в Зарайске по губернаторской программе

В 2025 году в Зарайске приведут в порядок четыре детские игровые площадки, построенные по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Это важное событие, которое значительно улучшит условия для игры и отдыха маленьких жителей округа.

Рабочие обновят площадку в деревне Гололобово. Основные строительные работы на площади 450 квадратных метров завершены. Комплекс оборудовали резиновым основанием и ограждением. В настоящее время подрядчик монтирует игровые формы: горки, качели, карусели и другие элементы, которые сделают игры на свежем воздухе увлекательными и разнообразными.

Также приведут в порядок еще три детские площадки: в Зарайске в микрорайоне 1, в селе Макеево на Центральной улице и в поселке Октябрьский на улице Пролетарская.

«Работы будут завершены до конца августа 2025 года. Это позволит обеспечить детей современными и безопасными игровыми площадками, что положительно скажется на их развитии и активном отдыхе», — сказал глава округа Виктор Петрущенко.