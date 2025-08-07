Еще 4 боеприпаса времен ВОВ обезвредили в Можайске

Еще четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье 6 августа. Их обнаружили на территории Можайска.

Как рассказали в «Мособлпожспасе», снаряды ликвидировали специалисты группы проведения взрывотехнических работ. По словам заместителя начальника части Александра Ермакова, об опасных предметах в службу сообщили жители. Они обнаружили боеприпасы недалеко от деревни Зачатье во время проведения земляных работ.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали боеприпасы как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, 50-миллиметровую минометную мину, ручную гранату РГД-33 и взрыватель КТМ-1 времен Великой Отечественной войны. Так как боеприпасы находились на достаточном удалении от населенных пунктов, взрывотехники обезвредили их на месте обнаружения, соблюдая все необходимые меры безопасности», — сказал Александр Ермаков.