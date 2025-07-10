Еще 4 аварийных жилых дома снесут в Рузе

В поселке дома отдыха «Тучково» ВЦСПС Рузского округа стартовали работы по демонтажу четырех ветхих многоквартирных домов. Снести планируют здания построенные в период с 1955 по 1983 год.

Дома площадью от 120 до 890 квадратных метров признали аварийными и непригодными для проживания. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жильцов 34 квартир заранее расселили.

Сейчас на территории поселка проводят активные работы по ликвидации опасных строений. Полностью демонтировать здания планируют до конца месяца.

В Рузе ранее выявили 224 объекта незавершенного строительства, из которых в порядок привели уже 108.