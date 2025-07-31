Еще 4 аварийных жилых дома снесут в Рузе

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

В рабочем поселке Тучково в Рузском округе начался демонтаж четырех домов, признанных аварийными. Снос проводят в рамках программы по ликвидации ветхого жилья.

На улице Мира снесут два кирпичных двухэтажных здания, общая площадь которых составляет 450 и 485 квадратных метров. На Школьной улице демонтируют одноэтажные кирпичные дома площадью около 200 и 140 квадратных метров.

Здания пришли в негодность из-за износа конструкций. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» ранее освободили 22 квартиры.

Сейчас специалисты проводят активные работы по демонтажу, которые должны завершиться до конца августа.

Всего в Рузе выявили 224 объекта незавершенного строительства, из которых 108 привели в порядок или снесли.