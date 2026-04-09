Еще 4 аспиранта из Подмосковья получили именные стипендии за прорывные разработки
Четверо аспирантов Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского из Балашихи стали обладателями именной стипендии правительства Подмосковья. Ее присуждают за научные работы, имеющие практическую ценность для развития региона.
Как рассказали в региональном Минсельхозе, в ходе конкурса основными критериями были практическая значимость разработок для Подмосковья, а также возможность их внедрения в реальный сектор экономики, научная новизма и личный вклад ученого.
Именную стипендию учредили для поддержки талантливой молодежи и стимулирования прикладных исследований, которые можно применять в экономике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и природоохранной деятельности.
Стипендиатами стали аспиранты Игорь Панков, работающий в направлении «Селекция, семеноводство и биотехнология растений», Николай Патласов, представляющий направление «Биохимия», экологи Сергей Целиков и Алексей Бобер.
Награда подтверждает высокий уровень исследований, которые проводят ученые из Балашихи.