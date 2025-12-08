Еще 39 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю из аварийных домов Подмосковья расселили 39 человек. Они получили квартиры в новостройках, выкупную стоимость или жилищные сертификаты.

Всего за неделю расселили 17 помещений общей площадью 757 квадратных метров в Клину, Серебряных Прудах, Солнечногорске и Серпухове, рассказали в областном Минстрое.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке», — сказали в ведомстве.

Новые дома для переселенцев продолжают строить в разных округах Подмосковья. Так, в поселке Южном уже завершают фасадные работы. Там возведут два дома на 199 и 215 квартир. Еще одна новостройка для 140 переселенцев появится в Зарайске.