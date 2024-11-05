Еще 380 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю

За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили 380 человек. Они получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также им предоставили сертификаты и выплатили выкупную стоимость.

На минувшей неделе аварийные помещения расселили в 26 округах Подмосковья. В новые квартиры переедут жители Волоколамска, Воскресенска, Дмитрова, Егорьевска, Жуковского, Зарайска, Истры, Клина и других муниципалитетов.

Всего за неделю расселили 169 помещений общей площадью более 6,8 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас Московская область входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.