Еще 38 жителей Воскресенска получили удостоверение ветерана труда

В Воскресенске 14 тысяч жителей имеют звание ветерана труда. В этом году его присвоили еще 38 жителям округа.

В округе продолжается работа по присвоению почетного звания за многолетний труд. Статус получают граждане, которые соответствуют установленным требованиям по стажу и наградам.

«Уже 14 тысяч воскресенцев являются ветеранами труда, в этом году еще 38 жителям округа присвоено это звание», — сказала начальник социальной защиты Ольга Лузянина.

В профильном министерстве пояснили, что право на звание имеют мужчины со стажем от 25 лет и женщины со стажем не менее 20 лет. Также учитывается выслуга лет, необходимая для назначения пенсии. Важным условием остается наличие наград. Это могут быть государственные ордена и медали, почетные грамоты или благодарности президента, а также ведомственные знаки отличия за длительную работу в одной сфере не менее 15 лет.

Ветераны труда в регионе получают меры социальной поддержки. Им назначают ежемесячные выплаты, предоставляют бесплатный проезд, компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги. Также доступно санаторно-курортное лечение, зубопротезирование и компенсация расходов на стационарную телефонную связь.

Подать заявление на присвоение звания можно через портал госуслуг Московской области. Информацию о льготах и порядке оформления также предоставляют по телефону 122 с последующим выбором цифры 6 или в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья».