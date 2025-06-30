Еще 38 росгвардейцев прошли испытания в Балашихе на право носить краповые береты

На учебном полигоне в деревне Новая городского округа Балашиха состоялись ежегодные испытания на право ношения Крапового берета — высшей награды для военнослужащих спецподразделений Росгвардии. К экзамену допустили 38 элитных бойцов дивизии имени Феликса Дзержинского, которые продемонстрировали исключительную физическую подготовку и профессиональные навыки.

Программа испытаний включала несколько сложных этапов: преодоление огненно-штурмовой полосы, выполнение специальных стрелковых упражнений, штурм здания, рукопашный бой и спарринги. Каждый этап требовал от участников выносливости, точности и умения работать в экстремальных условиях.

«Краповый берет — это не просто знак отличия, а символ мужества и высочайшего профессионализма. Наши военнослужащие ежедневно доказывают, что достойны быть элитой Росгвардии. Их стойкость и преданность службе вдохновляют», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Получение этого символа требует от бойцов исключительной подготовки и способности преодолевать самые сложные вызовы. Испытания в Балашихе стали очередным подтверждением силы и мастерства российских военнослужащих, которые продолжают укреплять безопасность страны.