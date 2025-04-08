Еще 378 многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье

В Московской области действует программа бесплатного предоставления земельных участков многодетным родителям. Только за первые три месяца 2025 года их получили 378 семей из 34 округов.

С начала действия программы участками обеспечили 37939 многодетных.

«На сегодня в очереди на получение участка остаются 17290 семей. Отдельно стоит задача и по земельным ресурсам, ведь есть муниципалитеты, имеющие дефицит свободных земель», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Среди лидеров по количеству выданных участков с января — Домодедово, где землю получили 116 семей, Электросталь (28 семей), Пушкинский округ (23 семьи), а также Подольск, Ленинский округ и Солнечногорск.

Лотошино и Шаховская полностью закрыли очередь по данной программе. В Долгопрудном, Луховицах, Серебряных Прудах и Ступине землей обеспечены 99% многодетных, а в Кашире — 98%.

Семьи, стоящие в очереди за бесплатным участком, могут уточнить свой статус через портал госуслуг Московской области.