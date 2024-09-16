Еще 375 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

С 9 по 15 сентября в Подмосковье переселили из ветхого и аварийного жилья еще 375 человек. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Переселение в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» состоялось в нескольких городских округах, среди которых Богородский, Воскресенский, Егорьевск, Истра, Кашира и другие. Еще 375 человек из 158 ветхих помещений получили квартиры или их выкупную стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.

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