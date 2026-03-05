Еще 37 учреждений культуры обновят в Подмосковье по народной программе

По народной программе в этом году в Подмосковье ремонтируют около 40 учреждений культуры. Это детские школы искусств и дома культуры в разных городах, обновить которые попросили жители региона

По народной программе «Единой России» в этом году в муниципалитетах Московской области капитально ремонтируют 37 домов культуры и детских школ искусств. Об этом сообщила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова. Она рассказала, что обновляются не только здания учреждений и инженерная инфраструктура, но и материально-техническая база.

«Например, в Дубне обновляем хоровую школу — учреждение с уникальными традициями, где важно сохранить атмосферу и при этом дать педагогам и детям современные технологии. Это системная работа по выполнению наказов жителей. Мы создаем современные пространства, где растут будущие таланты нашей страны», — подчеркнула Линара Самединова.

В Дубне сейчас идет капитальный ремонт второго корпуса хоровой школы — одного из знаковых образовательных учреждений города. Здесь создадут современные, комфортные условия для обучения. Обновленное здание откроется уже в этом году.

В Серпухове по народной программе партии ремонтируют Дворец культуры «Исток», где уже установили новые входные группы, а также продолжается обновление фасада. Общая площадь объекта — порядка 3 500 квадратных метров.

Историческая часть здания «Истока» 1860 года постройки останется в прежнем виде — специалисты проведут реконструкцию кирпичной кладки. Обновленный ДК станет универсальной площадкой, оснащенной современным оборудованием для проведения концертных программ и других культурных мероприятий.