Еще 3,7 тысячи заявок на получение спортивных разрядов подали онлайн в Подмосковье
В Московской области заявление на присвоение спортивного разряда можно подать онлайн. С начала года региональный портал госуслуг обработал около 3,7 тысячи таких обращений.
Чтобы направить заявку, необходимо авторизоваться на сайте, перейти в раздел «Гражданам», а затем в категории «Культура, спорт и туризм» найти пункт «Квалификация специалистов».
После этого следует заполнить форму и прикрепить документы.
Заявление могут подать спортивные федерации Подмосковья, которые представляют интересы человека, претендующего на звание и выполнившего все необходимые нормативы.
Услугу на портале оказывают бесплатно.