Еще 3,7 тысячи заявок на получение спортивных разрядов подали онлайн в Подмосковье

В Московской области заявление на присвоение спортивного разряда можно подать онлайн. С начала года региональный портал госуслуг обработал около 3,7 тысячи таких обращений.

Чтобы направить заявку, необходимо авторизоваться на сайте, перейти в раздел «Гражданам», а затем в категории «Культура, спорт и туризм» найти пункт «Квалификация специалистов».

После этого следует заполнить форму и прикрепить документы.

Заявление могут подать спортивные федерации Подмосковья, которые представляют интересы человека, претендующего на звание и выполнившего все необходимые нормативы.

Услугу на портале оказывают бесплатно.