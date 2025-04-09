Еще 3,7 тысячи предпринимателей зарегистрировались на «Госуслугах» Подмосковья

Свыше 3,7 тысячи предпринимателей и юридических лиц зарегистрировались на региональном портале в Подмосковье с января. Всего к нему присоединились более 181 тысячи представителей бизнеса.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для бизнеса на региональном портале доступно 206 услуг и сервисов. Одним из самых востребованных является оформление разрешений на работу такси. За этой услугой уже обратились более 14,6 тысячи раз.

Второй по популярности стало оформление заявки на выдачу технических условий, их подали 9,5 тысячи раз.

Еще 7,4 тысячи обращений касались выдачи ордера на земляные работы, 7,3 тысячи — согласования установки средства размещения информации и 6,6 тысячи — подготовки градостроительных планов.

Чтобы пользоваться региональным порталом, необходимо авторизоваться при помощи ЕСИА.