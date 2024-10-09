Еще 3,7 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье

Свыше 3,7 тысячи автомобилей эвакуировали в Московской области за минувшую неделю. Все транспортные средства были неправильно припаркованы. Этот показатель на 145 машин меньше, чем на предыдущей неделе.

Наибольшее количество эвакуированных транспортных средств зафиксировано в Красногорске, где было перемещено 385 автомобилей, Химках — 336, Мытищах — 334, Балашихе — 312 и Ленинском районе — 260.

Министерство транспорта Подмосковья призвало граждан соблюдать правила парковки. Гражданам рекомендовано не оставлять машины на остановках общественного транспорта и не перекрывать въезды и выезды во дворы.

В случае эвакуации автомобиля владельцы могут узнать его местонахождение, позвонив по телефону 112, воспользовавшись приложением 112 МО или посетив сайт Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».