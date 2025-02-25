Еще 3,7 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Свыше 3,7 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки за неделю Это на 120 меньше, чем неделей ранее.

Как сообщили в региональном Минтрансе, за неделю в Химках эвакуировали 349 машин, в Ленинском округе — 348, в Мытищах — 318, в Люберцах — 244, в Котельниках — 214.

Водителей призвали соблюдать правила и не мешать проезду экстренной техники.

Машину могут эвакуировать при стоянке в зоне запрещающих знаков, во втором ряду, на пешеходном переходе, на автобусной обстановке. парковка также запрещена рядом с контейнерными площадками и на въездах во дворы.

Узнать местоположение машины можно по телефону 122, в приложении «112 МО», а также на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.