Еще 37 тысяч элементов детских площадок отремонтировали в Подмосковье

Специалисты оценивают техническое состояние площадок, обращая внимание на прочность конструкций, исправность качелей, каруселей и горок, а также качество покрытия, от которого напрямую зависит безопасность детей.

Наибольший объем ремонтных работ выполнили в нескольких муниципалитетах Подмосковья. В Красногорске устранили 1809 нарушений, в Балашихе — 1542, в Павловском Посаде — 1316. В Раменском округе зафиксировали и устранили 1107 дефектов, а еще 1102 — в Мытищах. В общей сложности с начала марта отремонтировали свыше 37 тысяч элементов детских площадок.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что на территории региона расположены более 19 тысяч детских и спортивных пространств. В период весеннего и летнего благоустройства такие объекты находятся под особым контролем инспекторов – они проверяют каждую деталь.

Особое внимание уделяют дефектам, которые могут представлять угрозу для детей. Согласно установленным требованиям, такие нарушения необходимо устранить в течение суток. До завершения ремонта доступ на площадку необходимо временно ограничить.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении неисправностей или повреждений следует обращаться в территориальный отдел ведомства.