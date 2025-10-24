Еще 37 тысяч человек прошли обучение в школах будущих родителей в Подмосковье

В медицинских учреждениях Московской области для будущих родителей продолжают работу школы, где можно бесплатно пройти подготовку к рождению ребенка. Занятия организованы на базе роддомов и перинатальных центров.

Лекции и практические консультации проводят квалифицированные врачи: акушеры-гинекологи, неонатологи, а также перинатальные психологи и другие востребованные специалисты.

«Занятия в школах будущих родителей проводятся абсолютно бесплатно. С начала этого года такой возможностью воспользовались уже более 37 тысяч человек», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для того чтобы присоединиться к занятиям, достаточно ознакомиться с расписанием, которое размещают на официальных сайтах медицинских организаций.

Дополнительную информацию обо всех услугах системы родовспоможения региона можно найти на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Кроме того, в Подмосковье действует кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.