Еще 37 км тротуаров к туристическим местам построили в Подмосковье

Специалисты «Мосавтодора» построили еще свыше 37 километров тротуаров рядом с туристическими местами и общественными пространствами в Подмосковье. Работы провели в 21 городском округе.

Всего дорожники обустроили 30 новых тротуаров к паркам, храмам и музеям.

«Путь пешеходов к местам притяжения стал комфортнее и безопаснее — тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой для удобства маломобильных граждан», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта области Алексей Гержик.

Так, в Чехове тротуар построили на Симферопольском шоссе, которое ведет к усадьбе Молоди и мемориалу Молодинской битвы, а также рядом с музеем Антона Чехова, сквером и памятником Пограничникам и на улице Гагарина.

В Коломне безопасный путь проложили к усадьбе в селе Черкизово, Успенской и Никольской церквям. В селе Кривандино жители смогут с комфортом дойти до дома культуры и церкви. Работы также провели в Зарайске, Раменском и других муниципалитетах.

Всего до конца года в Подмосковье построят 69 километров тротуаров.