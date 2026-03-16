Еще 37 единиц лесопожарной техники закупят в Подмосковье в этом году

Активная подготовка к пожароопасному сезону продолжается в Подмосковье. В этом году в регионе закупят 37 лесопожарных технических средств на 258 миллионов рублей.

Всего с 2022 по 2025 год в Подмосковье построили и отремонтировали 10 зданий лесопожарных станций. В этом году в порядок приведут еще две — в Дмитрове и Голицыне.

«Кроме того, в Дмитровском Погосте в Шатуре появится одно новое быстровозводимое здание. Общая сумма финансирования этих работ — 66,5 миллиона рублей. Каждый такой объект — это опорная точка в системе защиты лесов от огня», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего за пять лет приобрели более 100 технических средств для тушения пожаров.

Брынцалов напомнил, что в Подмосковье действует закон, по которому лесные пожары могут быть застрахованы за счет средств регионального бюджета.

Кроме того, Московская область предложила предоставить спецтехнике право проезда к местам тушения пожаров без оформления специальных разрешений.

«Сейчас минимальный срок выдачи специального разрешения составляет три часа, но это без учета времени на разработку проекта организации дорожного движения. Кроме того, мы предложили, чтобы пожарная техника была освобождена от платы за проезд по платным дорогам и от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам», — добавил Игорь Брынцалов.