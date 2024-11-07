Еще 37 домов подключили к газу по социальной программе в Истре

В городском округе Истра более 30 домов подключили к газу по программе «Социальная газификация». За последние три недели жители обратились с подобными заявками почти 42 раза, поэтому эта тема очень актуальна.

В прошлом году к газу подключили 1367 частных домов, а в этом их количество выросло. За последние три недели подключили еще 37 владельцев. Статистика по количеству построенных отводов к домам также увеличивается: за 16 последних дней газовики построили еще 90 отводов, то есть почти по четыре за один день. Теперь жители этих населенных пунктов смогут подать заявку на «Социальную газификацию».

Отметим, почти завершились строительно-монтажные работы в селе Новопетровское и начались в Котереве.

Работы выполняются по комплексному договору. Организация «Мособлгаз» строит газопровод и до границы участка, и внутри него, а также проводит подготовку дома к подключению газа. Затем владельцу нужно подать заявку. Жители городского округа могут это сделать через личный кабинет клиента.

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