Еще 360 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн проконсультироваться с врачом благодаря развитию телемедицины. Воспользоваться этой возможностью могут как взрослые, так и дети.

Как рассказали в региональном Минздраве, всего с начала года врачи провели более 360 тысяч телемедицинских консультаций для детей. Это 26% от их общего числа.

«На онлайн-приеме врач может отследить динамику назначенного лечения и при необходимости скорректировать его, расшифровать анализы или пройденные исследования, продлить рецепт на льготное лекарство, при необходимости выдать направление к узкопрофильному специалисту», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел: телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал «Здоровье», инфомат в медорганизации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.