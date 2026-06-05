Еще 360 постов наблюдения за качеством воздуха установили в Подмосковье

В День эколога председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин подвел итоги экологической работы в регионе за последние пять лет. Одним из главных достижений он назвал рекультивацию 17 полигонов твердых коммунальных отходов в рамках проектов «Чистая страна» и Народной программы партии «Единая Россия».

Объекты удалось вернуть в хозяйственный оборот.

"В регионе развернута мощная цифровая сеть наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Если в 2021 году работало 144 поста наблюдения, то к февралю 2026-го их количество достигло 364. Данные, получаемые постами наблюдения, передаются в ГИС „Экомониторинг“. Также актуальные сведения о качестве атмосферного воздуха в режиме реального времени находятся на геопортале Подмосковья», — отметил Владимир Шапкин.

Важным результатом стала реализация программы «100 прудов и озер». Благодаря поддержке жителей на портале «Добродел» в Подмосковье расчистили 183 водоема общей площадью свыше тысячи гектаров.

Продолжается и работа по сохранению лесов. Так, в рамках проекта «Чистый лес» за три года в регионе привели в порядок 178 гектаров лесных территорий и вывезли почти 1,9 тысячи кубометров мусора.

«Любая экологическая акция — это не только про уборку мусора. Это про воспитание ответственности, любовь к природе, реальную заботу о будущем. Радует, что в Балашихе все больше людей с активной гражданской позицией, готовых вкладываться в общее дело», — пояснил Владимир Шапкин.

Экологические мероприятия в Подмосковье объединяют тысячи жителей. Среди них акции «Чистый лес», «Чистый берег», «Сад памяти» и «День в лесу. Сохраним лес вместе».

Кроме того, можно принять участие в инициативах по раздельному сбору отходов «Эковап», «Добрый пластик» и «Мегабак».

Для удобства жителей создана карта пунктов приема вторичных ресурсов. Там указано, что именно можно сдать и куда обращаться.