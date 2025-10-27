Еще 36 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю

В Подмосковье продолжается реализация программы по расселению из аварийного жилья. На минувшей неделе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из старых квартир переехали 36 человек.

Общая площадь расселенного жилья в Дубне, Талдоме и Богородском округе превысила 657 квадратных метров.

Жителям предоставили квартиры в новостройках, выплатили выкупную стоимость, приобрели жилплощадь на вторичном рынке или предоставили сертификаты.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» заявки на расселение аварийного жилищного фонда утвердили от 12 субъектов России. Подмосковье также получит софинансирование на расселение аварийного жилья.

Региону выделят 709,7 миллиона рублей на переселение 1 385 человек из почти 500 аварийных помещений.