Еще 36 участков теплосетей заменят в Дмитрове в 2025 году

В Дмитровском округе проходит обновление тепловых сетей по инициативе главы Ивана Курданина при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева . Всего в этом году обновят 36 участков протяженностью 10,3 километра.

Модернизация тепловых сетей проходит в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Вблизи домов № 32, 34 и 36 на Загорской улице в Дмитрове проводят земляные работы. Здесь заменят 320 метров теплосетей — уложат современные трубы. Завершение работ запланировано на IV квартал 2025 года.

Всего заменят 36 участков, отремонтируют пять котельных агрегатов, построят две модульные котельные и один центральный тепловой пункт.

«Модернизация тепловых сетей — это важный шаг к созданию комфортных условий для жителей. Мы понимаем, как долго люди ждали этих изменений и делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства и завершить работы в установленные сроки», — отметил Иван Курданин.

Проводимые работы позволят повысить надежность теплоснабжения жилых домов в отопительный сезон, снизить количество аварий на сетях и улучшить качество коммунальных услуг для жителей.