Еще 3,6 тысячи жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков

С января по май 2025 года свыше 2,5 тысяч владельцев земельных участков в Подмосковье изменили вид разрешенного использования территорий. Это принесло в региональный бюджет более миллиарда рублей.

Услугу оплатили уже свыше 2,5 тысячи собственников.

«С начала года ведомством направлено 3673 положительных решения по изменению вида разрешенного использования на сумму более 2,4 миллиарда рублей», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Получить выписку можно несколькими способами, в том числе через официальный сайт Росреестра, в офисах МФЦ, на порталах РПГУ и «Национальная система пространственных данных».

Вид разрешенного использования определяет допустимые направления деятельности на территории, типы объектов, которые можно строить и их максимальную высоту, а также необходимые отступы от границ участка.

Правообладатель может самостоятельно выбрать новый вид использования из перечня, предусмотренного градостроительным регламентом, без дополнительных согласований. Для этого достаточно подать заявление в Росреестр,

Следует учитывать, что изменение ВРИ может повлиять на кадастровую стоимость участка и размер земельного налога. Плата за изменение взимается, если на участке планируется жилая застройка различных типов.