Еще 3,6 тысячи елей высадят в Хотьковском лесничестве

В Хотьковском лесничестве завершили подготовку почв для посадки деревьев. Специалисты обработали участок в один гектар. Скоро на нем высадят 3600 саженцев ели, рассказали в подмосковном Комлесхозе.

На подготовленной земле также нарезали борозды для равномерного распределения саженцев и оптимального использования солнечного света.

Мера является частью стратегии по восстановлению и поддержанию экосистемы региона. Она позволяет создать оптимальные условия для приживаемости, роста и развития лесных культур. По мнению специалистов, здоровый лес — не просто ресурс, но и экосистема, которая поддерживает биологическое разнообразие, очищает воздух и почву.