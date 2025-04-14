Еще 36 сирот обеспечат жильем в Коломне до конца 2025 года

В городском округе Коломна 12 детей-сирот с начала 2025 года уже получили жилье. Всего в этом году обладателями квартир станут 36 сирот, из них 94% — приобретут жилье по сертификату.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, губернатор Московской области Андрей Воробьев регулярно подчеркивает важность заботы и внимания к наиболее уязвимым категориям населения. Значительная доля расходов бюджета Коломны приходится на социальную политику.

Московская область остается в лидерах по обеспечению жильем детей-сирот. С наступлением совершеннолетия молодые люди выбирают между покупкой квартиры с помощью жилищного сертификата или получением жилья от местной администрации. При покупке с использованием жилищного сертификата квартира сразу оформляется в собственность. Собственные средства можно направить на приобретение более просторного жилья и выбрать квартиру в любом городе Подмосковья. Чтобы избежать случаев мошенничества, средства жилищного сертификата поступают на счет продавца. В течение трех лет дети-сироты не могут совершать сделки с такими квартирами.