Еще 36 школ капитально отремонтируют по нацпроекту в Подмосковье в этом году

В Московской области продолжается масштабное обновление образовательной инфраструктуры в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Сейчас в регионе капитально ремонтируют 36 школ, открыть которые после модернизации планируют уже в этом году.

Работы одновременно проводят в 22 муниципалитетах Подмосковья, среди которых Пушкинский округ, Щелково, Серпухов, Орехово-Зуево, Кашира и Лобня. О процессе реализации программы сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Параллельно в регионе обновляют учреждения среднего профессионального образования. В программу ремонта вошли пять объектов, включая колледж «Подмосковье», Красногорский колледж с корпусами в Красногорске, Звенигороде и Волоколамске, а также Губернский колледж.

Кроме того, в Одинцове продолжается строительство нового корпуса на 550 мест для школы № 9 на Северной улице. Завершение работ запланировано на следующий год.

Одновременно власти региона начали закупку оборудования и учебных материалов для 140 школ. Новые средства обучения поступят в образовательные учреждения 32 муниципалитетов, их будут использовать на уроках изобразительного искусства, музыки и физики.

Также в Подмосковье продолжают поддерживать педагогов. Ежемесячные выплаты получают 882 советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Дополнительное вознаграждение за классное руководство и кураторство сегодня предоставляют более чем 45 тысячам учителей региона.