Еще 36 млрд рублей направили на выплату пособий семьям Москвы и Подмосковья

В Подмосковье ежемесячную государственную поддержку получают родители 400 тысяч детей. Более 97% процентов семей подали заявления дистанционно через «Госуслуги» в Отделение Социального фонда по Москве и области.

При назначении пособия специалисты проводят комплексную оценку доходов и имущества. Для каждого трудоспособного члена семьи установлен минимальный порог заработка за 12 месяцев: в 2026 году он не может быть ниже 216 744 рублей, что эквивалентно восьми минимальным размерам оплаты труда. Для многодетных семей действует послабление: при повторном обращении их доход может превышать этот уровень, но не более чем на 10%.

В ряде случаев требование о подтверждении восьми МРОТ может быть смягчено или вовсе отменено при наличии уважительных причин. К ним относится уход за пожилым человеком старше 80 лет, ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы. С 21 июля вступили в силу новые правила: теперь такой уход засчитывается как объективная причина отсутствия дохода, но только в случае подтверждения родства в Отделении СФР.

Размер ежемесячной выплаты варьируется от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Для Подмосковья максимальная сумма составляет 19 677 рублей. Для семей с новорожденными действует упрощенный порядок: если пособие уже оформлено на старших детей, при появлении следующего ребенка выплата назначается автоматически без подачи нового заявления. Кроме того, родители могут синхронизировать сроки получения всех пособий.

Жителям столицы за назначением необходимо обращаться в органы соцзащиты через портал mos.ru. Подмосковные семьи подают заявление в Отделение Социального фонда через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы. Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01, а также в официальных сообществах ведомства в социальных сетях.