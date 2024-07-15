Еще 350 жителей аварийных домов переедут в новостройки в Рошале в этом году

Дома для переселенцев из аварийного жилья построят в Шатуре до конца третьего квартала этого года. Они появятся на улицах Химиков и Свердлова в Рошале.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в семиэтажном доме в Рошале на улице Химиков уже ведут чистовую отделку. В августе там приступят к поклейке обоев и установке дверей. В пятиэтажке на улице Свердлова также началась отделка.

«В дом заведены инженерные сети, остекление окончено на 90%. В пятиэтажную новостройку переедут более 350 человек из 20 аварийных домов Рошаля, поселков Пустоши и Бакшеево», — уточняется в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Эту работу всегда учитывают при строительстве домов.

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