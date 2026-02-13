Еще 350 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

Жители Подмосковья имеют возможность бесплатно оценить состояние здоровья. Для этого им доступны диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту прикрепления.

Обследования могут пройти все желающие, чтобы выявить риски и заболеваний на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

«С начала года такой возможностью воспользовались более 350 тысяч человек. В результате у 61% прошедших обследования были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Получить итоги обследований жители могут дистанционно: врачи проводят телемедицинские консультации, во время которых разъясняют результаты.

Система также направляет медицинское заключение в личный кабинет на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», если человек в течение года прошел исследования, входящие в первый этап диспансеризации.

Запись на обследования открыта на госуслугах, по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике, а также при помощи бота в мессенджерах МАХ и Telegram.

Диспансеризацию проводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».