Еще 350 подмосковных компаний получили социальный статус с января

Еще 350 подмосковных компаний получили статус социального предприятия с начала года. Свыше 50 из них оформили его впервые.

Как сообщили в региональном Мининвесте, подтверждать социальный статус необходимо ежегодно.

«В этом году в Московской области социальными признано уже 350 субъектов МСП, из них 291 — подтвердили статус, остальные получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на подмосковном портале РПГУ», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Так, социальный статус получили школа балета «Антре» из Коломны и школа программирования и робототехники IT-Robotics из Королева. Теперь они могут подать заявку на получение субсидий. Конкурс на них начнется в сентябре.

Узнать больше о поддержке предпринимателей в Подмосковье можно на инвестиционном портале.