Еще 350 дорожных ям отремонтировали в Луховицах за неделю

Больше 530 ям на региональной дорожной сети отремонтировали за неделю в Луховицах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Покрытие привели в порядок на улице Интернациональной в селе Ловцы, вблизи деревень Двуглинково и Подлипки, на улице Центральной в селе Григорьевское, в деревне Ганькино и в поселке Фруктовая.

В среднем, за сутки в Луховицах ремонтируют по 75 ям. Ремонт дорог продолжается во всех городских округах Подмосковья.

В Минтрансе уточнили, что проверки качества асфальтового покрытия проводятся регулярно. Работу по ремонту оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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