Еще 350 человек посетили кабинет охраны зрения в НИКИ детства | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:38 Еще 350 человек посетили кабинет охраны зрения в НИКИ детства НИКИ детства

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Кабинет охраны зрения работает в КДЦ № 2 НИКИ детства с февраля прошлого года. Здесь проводят не только диагностическое исследование, но и необходимое аппаратное лечение для профилактики развития детских глазных заболеваний.

«Свыше 350 детей с начала года прошли у нас осмотр и лечение. Приезжают к нам юные жители Подмосковья с трех до 17 лет с миопией, спазмом аккомодации, гиперметропией, амблиопией, а также сходящимся и расходящимся косоглазием», — рассказала руководитель кабинета охраны зрения Светлана Кондратенко.

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Чаще всего такие патологии выявляют в раннем возрасте во время прохождения плановых медосмотров. В основном встречаются близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие.

Для аппаратного лечения нужно направление от офтальмолога и участкового педиатра. Если специалист НИКИ детства увидит необходимость, он назначит курс, который повторяется несколько раз в год. Особенно хорошо лечению на аппаратах поддаются миопия и косоглазие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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