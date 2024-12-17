Еще 3,5 тысячи специалистов привлекли на работу в ЖКХ Подмосковья

Свыше 3,5 тысячи человек пришли на работу в отрасль коммунального хозяйства в Подмосковье за девять месяцев. Это дворники, сантехники, водители, электрики и другие.

Коммунальные работники ежедневно помогают обеспечивать комфорт и безопасность жителей, отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Масштабную работу по подбору кадров ведомство начало минувшим летом. В результате удалось привлечь более 3,5 тысячи специалистов. По словам главы министерства, заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, самыми востребованными на рынке стали дворник, сантехник и механизатор.

«Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тысяч рублей», — отметил он.

Так, за девять месяцев более 3,3 тысячи человек пришли на работе в муниципальные бюджетные учреждения. Это 2,8 тысячи рабочих по благоустройству, 213 водителей и 338 машиниста. Еще свыше 200 человек трудоустроились в управляющие компании. Это электрики, плотники, сантехники, дворники, уборщики и другие специалисты.