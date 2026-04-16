Еще 3,5 тысячи онлайн-заявок на парковочные разрешения подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на оформление, продление и изменение парковочных разрешений. С начала года на региональный портал поступило почти 3,5 тысячи таких заявлений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, госуслуга доступна в разделе портала «Гражданам» — «Прочее» — «Транспорт» — «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок».

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Получить разрешение на бесплатную парковку могут многодетные и приемные семьи, а также владельцы электромобилей.

«Покупатели абонементов и резиденты могут оформить услугу на платной основе, стоимость можно уточнить на региональном портале», — добавили в ведомстве.

Услугу предоставляют в течение шести рабочих дней.