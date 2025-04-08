Еще 35 тысяч онлайн-заявок на лицензии на продажу алкоголя подали в Подмосковье

Подмосковные предприниматели подали более 35,8 тысячи онлайн-заявок на оформление лицензии на розничную продажу алкоголя. Ее выдают на один год.

Оформить лицензию на продажу спиртного можно на региональном портале. Услуга доступна для юридических лиц, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Для оформления заявки нужно авторизоваться на «Госуслугах» через ЕСИА, внести сведения о заявители или организации и приложить необходимые документы. Цифровой сервис может автоматически проверить, попадает ли торговый объект в зону запрета.

«В рамках госуслуги также можно подать заявление на переоформление по причине изменения данных, указанных в лицензии, а также на продление, прекращение или возобновление действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции», — добавили в министерстве.

Услугу предоставляют платно. Госпошлина за одни год составляет 65 тысяч рублей.