Еще 35 тысяч домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе

В Подмосковье продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация». С начала года специалисты построили 750 километров новых сетей и подключили к голубому топливу 35 тысяч домовладений.

Дом в деревне Зенькино в муниципальном округе Истра стал 35-тысячным газифицированным в Московской области в рамках проекта. Сотрудники «Мособлгаза» построили в населенном пункте 680 метров сетей. В общей сложности в населенном пункте планируется подключить к топливу свыше 30 домовладений.

«В программу социальной газификации Московской области вошли 3 105 населенных пунктов. Задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Проект социальной газификации бессрочный.

Если населенный пункт уже газифицирован, житель может подать заявку на подведение топлива до границ своего участка через интерактивную карту.

Для подключения удобнее всего заключать комплексный договор с «Мособлгазом», в который входят проектирование, строительство и монтаж, обслуживание оборудования и поставка топлива.