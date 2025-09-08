Еще 35 тысяч человек прошли обучение в школах будущих родителей в Подмосковье

Количество слушателей специализированных школ для будущих родителей в Московской области превысило 35 тысяч человек с начала года. Образовательные курсы, организованные на базе учреждений родовспоможения, доступны для жительниц региона на безвозмездной основе.

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты: акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие профильные медицинские работники.

«На занятиях специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорожденным, послеродовом периоде, грудном вскармливании, возможностях системы родовспоможения и отвечают на интересующие вопросы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Актуальное расписание занятий доступно на официальных сайтах медицинских организаций. Дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно найти на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Для удобства жительниц также работает кол-центр. Задать вопросы можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.